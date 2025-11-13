El Banco Nación anunció este jueves el relanzamiento de su línea de préstamos personales, +Autos, el cual llegó a entregar 300 créditos por día. Desde este jueves 13 de noviembre de 2025, la TNA fija en pesos es del 38%. Esta actualización representó una disminución de 12 puntos porcentuales respecto de la tasa anterior, que era del 50%.

El relanzamiento vuelve a poner en marcha una de las opciones más competitivas del mercado automotor, la cual había desaparecido durante la disparada de tasas y la volatilidad electoral. Aclararon que la línea de crédito conservó su característica de ser un préstamo no prendario. Esto significa que funciona a sola firma, sin necesidad de una garantía real sobre el automóvil.

En medio de la volatilidad posterior al fin de las LEFIs y los sacudones del proceso electoral, las tasas en pesos del sistema se dispararon. Por este contexto económico la línea de crédito para autos que llegó a otorgar 300 créditos por día empezó a subir de tasa y las concesionarias dejaron de ofrecerla.

La oferta se ofrece directamente en los concesionarios y aunque no había desaparecido, ya no era parte del menú de los vendedores de autos. Desde ahora, vuelve a estar disponible tanto para clientes y no clientes del BNA.

El proceso de solicitud se mantuvo como una gestión 100% online. Los interesados solo necesitan presentar su DNI en las concesionarias adheridas al programa. El monto financiable llega hasta $100 millones. El crédito cubre el 100% del valor del vehículo, incluyendo el IVA.

Los plazos de pago se extienden hasta 72 meses. Esta flexibilidad en el tiempo de devolución del préstamo apunta a hacer las cuotas más accesibles. La línea “+Autos” financia vehículos 0km o usados de hasta 10 años. El programa no hace distinciones entre unidades de producción nacional o importadas. La gama de productos elegibles incluye autos, pick ups y utilitarios.

Como parte del servicio, el banco ofrece una apertura instantánea de cuenta y tarjeta digital. Para los trámites asociados al seguro, los clientes acceden a una cotización y alta de seguro digital con Nación Seguros, con descuentos exclusivos a los tomadores del préstamo.

Destacan que no requiere garantía prendaria; el crédito se otorga a sola firma; es necesario presentar el DNI al momento de iniciar la gestión.; los plazos de devolución llegan hasta 72 meses; el producto incluye la apertura instantánea de cuenta y acceso a tarjeta digital y los tomadores pueden gestionar y cotizar un seguro digital.