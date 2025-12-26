La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que se siente confiada para la aprobación del Presupuesto 2026, que se debatirá este viernes en el Senado.

Así lo expresó Bullrich en el ingreso a la Cámara alta ante las consultas de la prensa: “Lo que estamos haciendo es trabajando siempre en buscar apoyos, en entender la importancia de un Presupuesto”.

“En entender la importancia de poder tener estabilidad en el país, de tener previsibilidad, y son conceptos. Tenemos confianza”, dijo la ex ministra de Seguridad, una de las encargadas de llevar las negociaciones con bloques aliados al oficialismo.

Las dudas por el acompañamiento de un sector del radicalismo en los artículos 12 y 30 del proyecto complicaban al gobierno del presidente Javier Milei por estas horas, que busca conseguir la sanción definitiva de la “ley de leyes”.