Este viernes a partir de las 12, el oficialismo llevará al Senado el proyecto de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de aprobar ambas iniciativas antes de fin de año. La aprobación del presupuesto es clave para el Gobierno, que lo necesita tanto para tomar deuda como para enviar una señal a los organismos internacionales. Sin embargo, la incertidumbre persiste en torno al artículo 30, que plantea la derogación de normas sobre el financiamiento docente y científico. La decisión sobre este punto podría poner en peligro la mayoría necesaria para aprobar el proyecto.

El bloque opositor de La Libertad Avanza (LLA), encabezado por Patricia Bullrich, asegura tener los votos suficientes para aprobar el Presupuesto en general, pero algunos de sus aliados, como la UCR, manifestaron objeciones al artículo 30. Este artículo establece cambios en el financiamiento de la educación y la ciencia, lo que genera resistencia dentro del oficialismo y de algunos bloques aliados. Además, varios senadores de Convicción Federal, que generalmente apoyan al Gobierno, expresaron su rechazo a este artículo, lo que complica aún más el panorama para la votación.

Entre los opositores a este artículo se encuentran los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, quienes confirmaron su negativa a respaldarlo. La votación dependerá de la cantidad de senadores ausentes y de la postura final de aquellos que aún no se definieron.

Si el artículo 30 sufre modificaciones, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados, lo que podría retrasar su sanción hasta finales de diciembre o principios de enero.

Una de las estrategias que maneja el oficialismo es tratar de aprobar el presupuesto por capítulos, como se hizo en la Cámara de Diputados, para evitar que se caigan los artículos relacionados con el financiamiento de las universidades y el sistema educativo. Sin embargo, esta opción también conlleva riesgos, ya que podría desmembrar el proyecto y dificultar su aprobación total.

Por otro lado, el resto de los artículos del presupuesto no enfrenta mayores objeciones y contempla un crecimiento económico del 5% del PBI y una inflación del 10,1% para 2026.

En cuanto a la composición del Senado, La Libertad Avanza cuenta con 21 legisladores, entre ellos Luis Juez, y un grupo de aliados radicales y del PRO. Por su parte, Convicción Federal tiene cinco legisladores, aunque su apoyo al Presupuesto está condicionado por el rechazo al artículo 30.

Esta situación generó tensiones internas dentro del Partido Justicialista, con una división entre los gobernadores y la bancada alineada con Cristina Kirchner. Los senadores que se han comprometido a votar a favor en general son Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán).