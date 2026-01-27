La negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte volvió a quedar empantanada y crece la amenaza de un paro de colectivos en el AMBA. Tras una reunión realizada este martes en la Secretaría de Trabajo, las partes no lograron acercar posiciones y resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 11, cuando volverán a verse las caras para intentar evitar la primera medida de fuerza del año.

Desde el gremio advirtieron que la situación de los trabajadores es crítica y que el conflicto no admite más demoras. En un comunicado difundido luego del encuentro, la UTA remarcó que los salarios quedaron muy por detrás del costo de vida y que las respuestas recibidas hasta el momento resultan insuficientes frente a las necesidades urgentes del sector.

La tensión se profundizó luego de que las empresas reconocieran el pedido salarial, pero argumentaran que no cuentan con los fondos necesarios para otorgar el aumento. Para el sindicato, esta postura deja a la negociación sin margen de avance y expone una falta de voluntad para alcanzar un acuerdo concreto.

La discusión gira en torno a la paritaria del sector. Según planteó la UTA, la oferta empresaria ronda apenas un 1% de aumento, una cifra que consideran incompatible con la suba mensual del boleto y el impacto de la inflación en los ingresos de los choferes. Desde el sector empresario, en cambio, sostienen que atraviesan una situación económica, financiera y operativa extremadamente delicada, lo que limita cualquier mejora salarial.

Las audiencias previas tampoco lograron destrabar el conflicto. Tras un primer encuentro sin avances a mediados de enero, la negociación fue postergada en dos oportunidades más, sin resultados. Desde el gremio interpretan estas dilaciones como una estrategia para postergar la recomposición salarial, mientras los trabajadores continúan perdiendo poder adquisitivo.

En ese contexto, la UTA dejó en claro que, si el viernes no se firma un acuerdo, se anunciarán de inmediato medidas de acción gremial, lo que podría derivar en un paro de colectivos con impacto directo en millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En la mesa de negociación participan representantes de la UTA y de las principales cámaras empresarias del transporte, entre ellas Aaeta, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba. La audiencia de este martes tuvo además un componente político: fue el primer acto público de Fernando Herrmann como secretario de Transporte, quien asumió el cargo tras la renuncia de Luis Pierrini y enfrenta su debut con un conflicto sensible y alto riesgo de paralización del servicio.