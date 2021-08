Habló la gasista discriminada: "¿Sabés qué es un caño?"

Es gasista matriculada y no le dieron un trabajo por ser mujer, lamentable situación que les ocurre a muchas en pleno siglo XXI: discriminación. Su hija, indignada compartió la historia en Twitter y generó una gran repercusión entre los usuarios de la red social. Horas más tarde, le creó una cuenta y comenzó a recibir cientos de mensajes de apoyo y ofertas para trabajar.

Mi mamá es gasista matriculada. La habían recomendado para un trabajo pero cuando atendió el cel, se dieron cuenta que es mujer, le preguntaron si sabía lo que era un caño y si estaba capacitada.



A los minutos, le dijeron que no necesitaban de su servicio.



— Alejandra Torres (@lachicatowers) August 23, 2021

Un nuevo caso de machismo, que lamentablemente ya no sorprende. Gracias a su hija y a las redes sociales, Patricia Torres, tuvo un final feliz. Alejandra Torres, fue quien contó que no quisieron contratar a su madre por una cuestión de prejuicios de género: "Mi mamá es gasista matriculada. La habían recomendado para un trabajo pero cuando atendió el celular, se dieron cuenta que es mujer, le preguntaron si sabía lo que era un caño y si estaba capacitada. A los minutos, le dijeron que no necesitaban de su servicio".

Muchas gracias a todos, realmente. Le hice un twitteruD83DuDC49@mujergasista



— Alejandra Torres (@lachicatowers) August 23, 2021

La cantidad de mensajes que recibió de otras mujeres que sufrieron situaciones similares de discriminación laboral y también recibió miles. Patricia Torres en diálogo con MI Radio por AM 550 y contó como ingresó al mundo de este rubro, que no solo el ser mujer se tiene que capacitar como profesional sino también como ser gasista en un oficio que esta generalmente (mal) relacionado con los hombres: "Yo capacitaba a personal de venta intangible que eran los planes de gas para todos que se vendían acá (Buenos Aires), gas natural. Y como yo ya tenía la parte comercial, quise ir por la parte técnica y fue ahí me inscribí", sostuvo con orgullo la mujer.

Además, agregó que a ella le hubiese gustado llevar a cabo sus estudios secundarios en un colegio Industrial. "En ese momento no estaba tan visto que una mujer fuera a una Industrial, porque era más de varones y por eso no tuve ese apoyo, y quedó ahí". Sin embargo, después, sin querer, Patricia fue llevando a cabo en su vida diaria y laboral situaciones totalmente relacionadas con la parte de construcción.

Todo era cuesta arriba para Patricia: "Yo lo naturalicé, que me rechacen, porque lo sentía como ´´normal´´, por ejemplo el perder una obra y después enterarme que pusieron un matriculado, un varón". Con respecto a lo que le sucedió este lunes, afirmó que lo tomó como algo más: "Me reí y es algo que lo dejé pasar, pero mi hija me estaba escuchando y me dijo: ¨¿Cómo podes dejar faltarte el respeto así?´´. Y fue ahí que puso ese posteo".

El desafortunado momento que vivió fue en el momento que la llamaron para hacer un arreglo de una pérdida de gas: "Cuándo atiendo preguntas por ´´el gasista´´, y les dije que era yo, y me dice: ¨No, pero sos mujer´´. Y sí, le digo, soy mujer. Ahí comenzó a titubear y me pregunto si sabía que era un caño y si estaba capacitada".