Violó la prisión domiciliaria.... ¡Y se fue a la peluquería!

Una joven de 21 años que gozaba del beneficio del arresto domiciliario en su casa de la localidad salteña de Embarcación tras ser imputada por venta de drogas, en la últimas horas trascendió que violó la medida y salió del domicilio donde cumple la medida para ir a una peluquería.

El hecho sucedió puntualmente el pasado pasado 4 de junio cuando la policía verificó que la mujer se había ausentado de su casa. Inmediatamente efectivos fueron hacia el lugar donde se encontraba la joven. Al llegar, la policía procedió a requisar a la mujer y entre sus prendas de vestir se hallaron varios envoltorios con marihuana.

Según informaron los medios locales, la muchacha, si bien no se mostró violenta al momento que fue encontrada, sí quedó en evidencia que no quería que la revisaran. Cabe destacar que esta circunstancia agrava la situación de la imputada no solo porque desobedeció una norma impuesta por la Justicia provincial, sino también porque volvió a incurrir en el mismo delito por el que fue acusada.

Por su parte, la fiscal penal Gabriela Souto solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se revoque la prisión domiciliaria y se proceda a su detención efectiva.