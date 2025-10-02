“Tres son multitud”, un nuevo programa llega a la pantalla de Versus

El canal de streaming Versus suma una nueva propuesta a su grilla: se trata de “Tres son multitud”, un ciclo que comenzará este viernes a las 20 hasta las 22 y que propone charlas dinámicas y distendidas sobre diversos temas de interés. El programa estará conducido por Melina Wesner, Raisa Alonso y Laya Quevedo, quienes, desde sus recorridos profesionales, ofrecerán columnas dedicadas a nutrición, turismo y cine, además de abrir espacio a la conversación sobre actualidad, tendencias y experiencias personales.

La producción integral está a cargo de Prima Multimedios, que apuesta a un formato fresco, cercano y pensado para el público digital. Con esta propuesta, Versus busca consolidar una programación variada y con contenidos que combinan información, entretenimiento y el toque personal de cada conductora.

Dónde y cómo verlo:

Día y hora de emisión: martes y jueves de 20 a 22 hs.

Plataforma: Youtube @versusls