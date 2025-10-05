Santa Rita, la planta que viste de verano jardines, patios y balcones

La Santa Rita nunca se fue del todo, sin embargo en los últimos años ha recuperado su lugar de privilegio, incluso en casas de diseño contemporáneo o terrazas urbanas.

Su aspecto silvestre, sus colores intensos que van del fucsia clásico al blanco, anaranjado, rojo o púrpura y su capacidad para cubrir estructuras en poco tiempo, la convirtieron en imprescindible para el paisajismo actual.

Originaria de Brasil, se ha ganado un lugar en jardines, pérgolas y galerías de todo el mundo. Si se lo propone, puede crecer hasta los 12 metros.

Lo ideal es plantarla en el exterior, a pleno sol. Cuanto más luz solar reciba, más intensa será su floración. Puede ubicarse en tierra directa o en maceta grande, pero cualquiera sea su sitio, siempre necesita buen drenaje.



Los lugares que más le gustan son la paredes orientadas al norte o al oeste. Ahí puede trepar con libertad, aferrarse a pérgolas, rejas o muros y crecer sin límites.

También se la puede guiar para que funcione como cerco vivo, aunque de esta forma crecerá más en altura que en desarrollo horizontal.

A pesar de su apariencia delicada es una planta resistente, lo importante es entender sus tiempos y sus necesidades.

El exceso de agua puede afectarlas e inhibir la floración. Requiere de un riego moderado y un suelo más bien seco. Un buen drenaje es necesario para evitar el encharcamiento.

Y aquí un dato curiosos, lo que vemos y llamamos flores, son en realidad brácteas, unas hojas modificadas que rodean a la verdadera flor, mucho más pequeña y blanca.

Esas brácteas son las que deslumbran y hacen de la Santa Rita una planta tan espectacular, dándole el poder de atraer polinizadores con sus vibrantes colores.