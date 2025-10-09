Netflix suma a su catálogo una nueva producción colombiana con 'La huésped', un thriller psicológico y erótico que aborda cómo la venganza y los secretos ocultos pueden destruir una vida familiar aparentemente perfecta.

La serie cuenta con 20 episodios que profundizan en temas como la lealtad, el perdón y las verdades ocultas en las relaciones personales. La historia gira en torno a Silvia, interpretada por Laura Londoño, quien lucha por salvar su matrimonio con Lorenzo, un ambicioso candidato a Fiscal General encarnado por Jason Day.

Sinapsis de la producción colombiana

La tensión en la familia se incrementa con la adicción de su hija, pero el verdadero punto de quiebre llega con la llegada de Sonia, un personaje enigmático interpretado por Carmen Villalobos. Esta mujer apareció después de que Silvia y ella compartieran un vínculo intenso e inesperado durante un viaje en solitario semanas atrás.

Netflix presenta 'La huésped', un thriller de secretos y venganza

Lo que inicialmente parecía una visita amistosa pronto se revela como una amenaza calculada. Sonia ha llegado con un propósito claro: vengarse y destruir a la familia desde adentro, pues responsabiliza a Lorenzo de un dolor profundo en su pasado.

Así, 'La huésped' expone cómo las heridas del pasado y los secretos pueden infiltrarse en la vida cotidiana, poniendo en jaque la estabilidad familiar y desatando un juego peligroso de lealtades y traiciones.