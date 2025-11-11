La primavera es el momento ideal para darle vida al jardín y llenarlo de color y también de sabor. Existen tres tipos de plantas que no solo son perfectas para sembrar en noviembre, sino que también son fáciles de cuidar y crecen rápido.

Se trata de la albahaca, la caléndula y la zinnia. Estas especies se adaptan bien al calor, requieren poco mantenimiento y en pocas semanas muestran un aspecto increíble.

Aprovecha estos días para darle un toque alegre a tus espacios al aire libre.

Albahaca, reina de las aromáticas

La albahaca es la reina de las aromáticas en ésta época. Le encanta el sol y crece sin problemas en tierra o en maceta. Sus hojas frescas perfuman el ambiente y son ideales para preparar salsa, ensaladas o infusiones.

Solo necesita riego regular sin encharcamiento. Te cuento un secreto, si la vas podando seguido, brota con más fuerza y puede durar toda la temporada.

Caléndula

La caléndula es una de las mejores opciones para sembrar en noviembre. Germina rápido, florece durante casi todo el verano y soporta muy bien el sol. Sus flores como soles, anaranjadas, decoran cualquier rincón. Además es una aliada de la huerta ya que ayuda a repeler insectos y protege a otras plantas.

La zinnia se puede sembrar en tierra o en maceta y crece rápido.

Zinnia

Si queres tener un jardín lleno de color y que no te insuma mucho tiempo, opta por la zinnia, es la más indicada. Se puede sembrar en tierra o en maceta y crece rápido. Florece desde fines de noviembre hasta bien entrado el otoño, con sus flores de colores vibrantes, rosa, rojo, amarillo y blanco. Sólo necesita mucho sol y riego moderado para lucirse.