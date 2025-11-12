El lunes por la noche, una nueva edición de Deja Vu Stream, el programa transmitido por el canal Versus Stream, abordó un tema tan cotidiano como profundo: la belleza, la salud y el bienestar integral. Conducido por Manuel Madera, junto a María José Martín y Camila Giordano, el ciclo volvió a destacarse por su tono cercano, reflexivo y humano. La invitada central fue la Dra. Antonella Cianci, médica estética oriunda de Cutral Co, egresada de la Universidad Nacional del Comahue y directora médica de DepilCare Estética.

Durante la transmisión, se problematizó el concepto de belleza desde múltiples perspectivas: su origen etimológico, su transformación cultural y la influencia de los estereotipos y las redes sociales en la construcción de la autoimagen.

Madera propuso una reflexión inicial sobre cómo los modelos de perfección afectan la autoestima y la autopercepción, lo que dio paso a un intercambio con la Dra. Cianci sobre el rol de la medicina estética contemporánea. “Hoy la medicina estética no busca transformar los rostros, sino acompañar procesos de bienestar, mejorar la calidad de la piel y potenciar lo que cada cuerpo ya tiene”, expresó la especialista, subrayando la importancia del autocuidado y la salud integral como pilares de la verdadera belleza.

La profesional también habló sobre su formación continua, su compromiso ético y la relación empática con sus pacientes. “Mi trabajo empieza escuchando. Cada piel tiene su historia y cada tratamiento debe adaptarse a eso”, señaló.

Uno de los momentos más entretenidos de la noche fue un sketch en vivo, donde Manuel interpretó a un paciente en consulta. La doctora le realizó una evaluación en directo, brindándole recomendaciones de skincare personalizadas, en una dinámica didáctica y divertida que conectó con el público. La audiencia participó a través del chat, compartiendo reflexiones y experiencias, y disfrutó de un sorteo en vivo entre quienes comentaron durante la transmisión.