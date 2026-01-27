Un accidente en los médanos de Villa Gesell dejó como saldo una mujer herida e internada y abrió la polémica por el costo de los operativos de rescate. El hecho ocurrió en la noche del lunes, cuando una camioneta Toyota SW4 en la que viajaban cuatro turistas volcó mientras realizaba una travesía nocturna por las dunas.

El alerta fue recibido por personal policial, que al llegar al lugar encontró el vehículo volcado en una zona de difícil acceso. En el rodado viajaban dos mujeres y dos hombres, todos mayores de edad, provenientes de la provincia de Mendoza.

Debido a la complejidad del rescate, se montó un amplio operativo interinstitucional, que incluyó la participación de la Policía, los Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y el sistema de Salud local. Los bomberos lograron retirar a los ocupantes del vehículo y trasladarlos hasta la calle 310.

Una de las mujeres, de 52 años, sufrió un traumatismo de tórax y fue derivada al hospital local, donde permanece internada. El resto de los ocupantes no presentó lesiones de gravedad, según informaron fuentes oficiales.

Trascendió además que los turistas se encontraban alojados en Cariló, partido de Pinamar. Tras el despliegue del operativo, desde la Municipalidad de Villa Gesell indicaron que evalúan cobrarles la totalidad de los gastos del rescate, una medida que ya se analiza aplicar en este tipo de situaciones vinculadas a prácticas de riesgo en zonas no habilitadas.