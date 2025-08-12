La receta de empanadas de pollo que puede destronar a las de carne

Convengamos que las empanadas, sean del sabor que sean, son el comodín perfecto para encuentros, celebraciones, fiestas del colegio y cualquier otro compromiso que requiera algo sencillo, rápido y que satisfaga a los comensales.

Las de carne se llevan todos los premios, seguidas de las de jamón y queso. Las de verdura y/o de choclo no tanto, pero en épocas de vegetarianismo y veganismo, también ocupan un lugar importante en el podio. Pero las de pollo, siempre vienen rezagadas en el tercer puesto de las preferencias. Tal vez por desconocer la materia prima de su procedencia o vaya a saber por qué razón.

Por eso hoy, te regalo esta receta de empanadas de pollo que me enseñó mi amigo Pedro y te aseguro que habrá un antes y un después en cuanto a sabor y calidad.

Ingredientes

2 pechugas de pollo

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo, verde o amarillo

3 unidades de cebolla de verdeo

2 unidades de puerro

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de pimentón dulce

50 gramos.de queso azul (opcional)

½ vaso de vino blanco seco (opcional)

1 huevo

Hervir las pechugas con ½ cebolla, 1 ajo y 1 hoja de laurel. Dejar enfriar en el agua para que se hidraten. Desmenuzarlas y separar.

En una sartén reahogar la cebolla, los ajos, la cebolla de verdeo, el puerro y el morrón cortado en tiritas. Cocinar aproximadamente 10 minutos.

Añadir el pollo desmenuzado con el pimentón y agregar si se desea el queso azul y el vino. Cocinar unos 5 minutos más. Apagar el fuego y dejar enfriar.

Colocar el relleno sobre la tapa para empanadas y realizar el repulgue que se desee.

Puede pintarse con huevo antes de poner al horno y cocinar durante 30 o 40 minutos.

Ahora llevar a la mesa y a cosechar aplausos.





