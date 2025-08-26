Lollapalooza Argentina 2026 revela su lineup esta semana: quiénes serán los artistas principales

El misterio está a punto de terminar. Lollapalooza Argentina confirmó que este jueves 28 de agosto al mediodía anunciará oficialmente las bandas y artistas que integrarán el lineup de su edición 2026. La noticia llega en medio de una ola de rumores y especulaciones que invadieron las redes sociales durante las últimas semanas.

El festival más esperado del calendario musical local se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo en el clásico Hipódromo de San Isidro. Como cada año, miles de fanáticos viajarán desde distintos puntos del país para vivir tres jornadas de música en vivo con algunos de los nombres más importantes de la escena internacional.

La expectativa es enorme, las primeras entradas se agotaron en apenas 24 horas y se espera una nueva etapa de venta tras el anuncio del lineup. La producción anticipó que será otro cartel histórico, con figuras de renombre y artistas emergentes que marcarán tendencia.

Los rumores en torno a posibles nombres ya generan debate. Sabrina Carpenter aparece como una de las grandes candidatas, mientras que Tyler, The Creator se perfila como uno de los favoritos tras su paso por la edición de Chicago. También suena fuerte Doechii, la rapera que brilló en los Grammy 2025, aunque nada está confirmado hasta el anuncio oficial.

El antecedente inmediato eleva la vara: en 2025 el festival reunió a Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL, Rüfüs du Sol y Tan Biónica. Una grilla que combinó artistas internacionales de peso con figuras locales, consolidando a Lollapalooza como el encuentro musical más importante del país.

Por ahora, todas son conjeturas. Lo único seguro es que la ansiedad de los fanáticos tendrá respuesta este jueves 28 de agosto, cuando finalmente se revele el esperado lineup de Lollapalooza Argentina 2026 y comience la cuenta regresiva para un nuevo fin de semana histórico en San Isidro.