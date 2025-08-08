Día internacional del gato: por qué se celebra el 8 de agosto y qué regalos les podes hacer

Cada 8 de agosto, el mundo entero se rinde ante la elegancia, ternura y misterio de los gatos. Esta fecha, instaurada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), no solo es una oportunidad para compartir fotos y mimos, sino también para reflexionar sobre su cuidado y bienestar. La celebración busca visibilizar la importancia de proteger a estos animales y garantizarles una vida saludable.

Desde 2020, la organización benéfica británica International Cat Care, fundada en 1958, se encarga de custodiar la efeméride. Su elección no es casual: en el hemisferio norte, agosto coincide con el pico de fertilidad felina, lo que convierte al mes en un símbolo de vida y renovación para la especie.

El origen de esta fecha también recuerda que el bienestar animal implica actuar en todo contexto, incluso en emergencias. El IFAW destaca que, ante desastres naturales como inundaciones o incendios, es clave que los cuidadores tengan un plan para mantener seguros a sus gatos, ya que ellos dependen completamente de nuestra protección.

En Argentina, como en muchos otros países, la “semana del gato” se extiende más allá del día central. Es habitual que quienes conviven con felinos aprovechen la ocasión para malcriarlos un poco más de lo habitual, sumando nuevos juguetes, camas o golosinas a su rutina.

Aunque el 8 de agosto es la fecha más conocida, existen otras jornadas dedicadas a estos compañeros peludos. El 20 de febrero se recuerda a Socks, el famoso gato del expresidente estadounidense Bill Clinton, mientras que el 29 de octubre se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Gato, impulsado por la activista Colleen Paige para promover la adopción responsable.

En las últimas décadas, la presencia de gatos en los hogares ha crecido de forma notable. La Asociación Mundial de Veterinaria de Pequeños Animales señala que su popularidad se debe, en parte, a su capacidad de adaptación a espacios reducidos y al fuerte vínculo afectivo que generan con sus dueños.

Si pensás en sorprender a tu gato en su día, hay muchas opciones: camas mullidas, mantas suaves, alimento húmedo o snacks, collares cómodos, fuentes de agua para mantenerlos hidratados y rascadores para el cuidado de sus uñas. También podés sumar juguetes interactivos como pelotas con cascabel o ratones de peluche.

Más allá del regalo, el Día Internacional del Gato es una excusa perfecta para reforzar el amor, el respeto y los cuidados que estos animales merecen. Porque si algo saben hacer los felinos, es devolver ese afecto con su compañía inigualable.