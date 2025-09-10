LEGO sigue ampliando su catálogo con colaboraciones de Disney y Pixar, y ahora anuncia el lanzamiento del set dedicado a Rayo McQueen, el protagonista de la saga Cars. Esta noticia entusiasma a los coleccionistas y seguidores de la franquicia, que esperan también el regreso de la película con una cuarta entrega aún sin confirmar.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el fabricante danés ha presentado este nuevo set (77255) que permite construir a escala el emblemático coche de carreras que ganó la Copa Pistón. El modelo está formado por 270 piezas y utiliza pegatinas para los detalles en lugar de luces, lo que lo convierte en una opción accesible y atractiva para los niños que se inician en el mundo LEGO.

El precio oficial será de 27,99 €, y estará disponible en tiendas y en la web de LEGO a partir del 1 de enero de 2026. Se espera que próximamente se sumen más sets con otros personajes de Cars, ampliando así la colección y ofreciendo modelos con mayor nivel de detalle.

La saga Cars cuenta con tres películas estrenadas, un spin-off aéreo llamado Aviones y varias producciones adicionales. A pesar de que los fans aguardan ansiosos el anuncio de una cuarta película que retome las aventuras de Rayo McQueen, Mate y el resto de Radiador Springs, por ahora no hay confirmaciones oficiales. Mientras tanto, LEGO ofrece una manera entretenida de mantener viva la magia de esta franquicia.

Además de Cars, LEGO ha colaborado con otras franquicias de Disney como Marvel, Piratas del Caribe y Star Wars, ampliando su oferta para diferentes públicos. Este nuevo set de Rayo McQueen se suma a una línea de vehículos que ya incluye modelos inspirados en Fast & Furious, consolidando el vínculo de LEGO con el mundo automotor.

LEGO presenta a Rayo McQueen de Cars.

Con esta propuesta, LEGO no solo apunta a los coleccionistas sino también a los más pequeños, quienes podrán familiarizarse con los personajes y desarrollar sus habilidades constructivas a través de un ícono del cine animado.