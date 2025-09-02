Todas las actividades de la semana en el Museo Nacional de Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) sede Neuquén propone una semana intensa y diversa para disfrutar del arte en todas sus formas: exposiciones, charlas, dibujo en vivo, diseño, música y más. Con entrada libre y gratuita en todas las actividades, te contamos qué podes ver y hacer entre el 3 y el 11 de septiembre

Una muestra renovada, con un guion curatorial que rompe la línea del tiempo y propone nuevas lecturas a través de obras de todas las épocas y disciplinas: pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, instalaciones, videoarte y más.

Entérate de todas las actividades:

1.Sala Permanente – MNBA Neuquén

Con un renovado guión que nos propone repensar los diálogos y miradas desde una diversidad de expresiones y medios a lo largo del tiempo y la historia, se podrá visitar de manera libre, la Sala Permanente del MNBA Neuquén.

2. Exposición “Los Mundos de Liliana” – Liliana Montes Le Fort

Una retrospectiva que recorre la vida y obra de una artista y arquitecta comprometida con lo social y lo colectivo.

Sala Temporaria – MNBA Neuquén

3. “Ilustrando un Futuro sin Trabajo Infantil” – OIT Argentina

Una muestra gráfica con obras de reconocidos artistas que invitan a reflexionar sobre la erradicación del trabajo infantil. Confitería del MNBA Neuquén. Horarios de visita del museo.

4. XVI Jornadas Patagónicas de Diseño

Miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de septiembre – de 16.30 a 20.30

Auditorio MNBA

Bajo el lema “Prospectivo, Regenerativo, Polifónico. Diseño HOY”, referentes de todo el país compartirán experiencias y miradas sobre el futuro del diseño. Entrada libre hasta agotar capacidad (290 butacas)

5. Coro de Niños y Niñas de la Provincia de Neuquén

Sábado 6 de septiembre – desde las 20 en el Auditorio MNBA. Organizado por la Alianza Francesa, una presentación imperdible con repertorio coral que recorre géneros de todos los tiempos. Entrada libre y gratuita (capacidad limitada)

6. Ciclo SOMOS ARTE – Carlos Muñoz + Grupo Sulky

Domingo 7 de septiembre – 21 en el Auditorio MNBA

Un show íntimo con canciones cuyanas, tangos, zambas y más. Un cruce entre tradición y sensibilidad.

🎟️ Entrada gratuita hasta completar capacidad (290 butacas)

7. JAM de Dibujo “Efectos de la Distopía: Cuerpxs Anestesiados”

Miércoles 10 de septiembre – a partir de las 18 en el Hall MNBA.

Organiza la Escuela Superior de Bellas Artes. Una invitación a dibujar, compartir e imaginar desde lo colectivo y lo liminal.