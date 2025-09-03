jazz, el blues y la fusión, la espera por un show que incluya todos estos condimentos terminó. Es que el próximo miércoles 10 de septiembre, el reconocido músico Mood Live (Ministro González 40) para ofrecer un show inolvidable junto a su "power trío", una formación que marca un nuevo y potente capítulo en su carrera. Para los amantes del, la espera por un show que incluya todos estos condimentos terminó. Es que el próximo miércoles 10 de septiembre, el reconocido músico Javier Malosetti se presentará en(Ministro González 40) para ofrecer un show inolvidable junto a su", una formación que marca un nuevo y potente capítulo en su carrera.

Malosetti, figura indiscutida de la música argentina, llegará a la región acompañado por dos jóvenes y talentosos músicos de la escena latinoamericana: Bruno Di Lorenzo en guitarra y Mateo Ottonello en batería. Juntos, dieron vida a una propuesta que combina la experiencia de un maestro con la frescura de las nuevas generaciones.

"Una guitarra, un bajo y una batería es un clásico formato que hacía muchos años que no abordaba", explicó Malosetti en una entrevista de este año. Es que la última vez que tocó en este formato fue junto a su padre, un claro homenaje que retoma sus orígenes. En ese sentido, Malosetti, con una trayectoria que incluye colaboraciones con gigantes como Luis Alberto Spinetta y Mike Stern, afirmó que en este trío, "todo suena a nuevo, a distinto".

El repertorio del show será un viaje sonoro. El público podrá disfrutar de composiciones originales y de versiones reinventadas de temas de sus discos anteriores, adaptadas especialmente para la energía de este formato.

"La verdad es que el trío está bastante preparado", comentó el artista, haciendo hincapié en la intensa actividad que tuvieron en los últimos meses, con presentaciones en la costa, Uruguay y varias localidades de Buenos Aires.

Javier Malosetti llega con su "power trío" a Neuquén con un show cargado de fusión

Genios de la música y un nuevo disco en camino

Justamente, la conexión entre los tres músicos es palpable, y Malosetti no escatimó elogios para sus compañeros, a quienes describió como "dos genios, músicos jóvenes que se tocan todo como a mí me gusta siempre, con este tipo de personalidad maliónica en la que pueden tocar cualquier cosa: blues, fusión, jazz, funk y eso".

Además de su intensa agenda de shows, el trío está inmerso en la grabación de su primer álbum. Este será el disco número 14 en la prolífica discografía de Malosetti, quien adelantó que ya han realizado varias sesiones de grabación.

La presentación en Mood Live no solo será una oportunidad para ver en vivo a un referente de la música, sino también para ser testigo de un proyecto renovado y lleno de vitalidad. Con este "power trío", Malosetti reafirma su pasión por la música y su capacidad para seguir innovando, demostrando por qué es uno de los artistas más importantes de su generación.

Para quienes quieran disfrutar de este show, pueden adquirir sus entradas a través del portar Protickets, o bien en la boletería de la sala de espectáculos, desde los 30 mil pesos, más el costo de servicio de la ticketera.