Cosquín Rock 2026: una grilla que fusiona tradición rockera y vanguardia

14 y 15 de febrero de 2026, el Aeródromo Santa María de Punilla en Córdoba volverá a vibrar con mucha energía musical. Con más de 100 artistas distribuidos en seis escenarios, el evento no solo celebra al rock, sino que también que abrazará una gran diversidad de géneros, algo que viene ocurriendo desde hace algunas ediciones atrás. El icónico festival Cosquín Rock se prepara para una nueva edición que promete ser inolvidable. Durante el, el Aeródromo Santa María de Punilla envolverá a vibrar con mucha energía musical., el evento no solo celebra al rock, sino que también que abrazará una gran diversidad de géneros, algo que viene ocurriendo desde hace algunas ediciones atrás.

Puntualmente, la grilla de este año es un verdadero "tesoro" para los amantes de la música en general. Es que el festival volverá a subir a escena a figuras históricas del rock argentino como Babasónicos, Ciro y los Persas, Divididos, La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo y Las Pelotas. Además, se registrará el regreso de Fito Páez después de dos años de ausencia.

En tanto, la presencia internacional no se queda atrás, con nombres de peso como Franz Ferdinand, The Chemical Brothers (en formato DJ Set), Devendra Banhart, Morat y los Hermanos Gutiérrez. Estos artistas, junto a talentos más recientes como Viejas Locas y el Cuarteto de Nos, aseguran una programación que abarca décadas de influencia musical.

De lo clásico a lo contemporáneo

Si bien el rock es el gran anfitrión de la propuesta, desde hace algunas ediciones atrás, Cosquín Rock se mantiene fiel a su costumbre de ofrecer un espacio para la nueva camada de artistas, que se expande hasta el indie, trap, blues, metal, punk y electrónica.

En este sentido, la grilla incluye a figuras del presente como Dillom, Trueno, Cruzando el Charco, Turf y Lali, demostrando que el festival es un punto de encuentro entre distintas generaciones y estilos.

Desde sus inicios en la Plaza Próspero Molina, el Cosquín Rock ha evolucionado hasta convertirse en un evento masivo y consolidado en Santa María de Punilla. Su predio no solo será un lugar para conciertos, sino que también contará con propuestas gastronómicas y actividades paralelas, creando una experiencia completa.

Cosquín Rock 2026: una grilla que fusiona tradición rockera y vanguardia

Con sus seis escenarios y una programación cargada de regresos históricos y proyectos emergentes, el festival de 2026 está listo para reafirmar su lugar como uno de los eventos musicales más importantes de Argentina.

Los abonos para el festival ya están a la venta, incluyendo el abono general y el abono VIP Fanatic, y pueden adquirirse exclusivamente a través de la web oficial de Cosquín Rock, con opciones de pago en hasta 12 cuotas sin interés con el banco BBVA.