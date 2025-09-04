“Me cuesta llegar a fin de mes”: Luciana Salazar expuso la crisis económica que atraviesa

Luciana Salazar volvió a mostrarse contundente en medio de su enfrentamiento con Martín Redrado, al exponer públicamente la delicada situación económica que atraviesa. La modelo, que desde hace años sostiene una batalla judicial con el economista, aseguró que la falta de cumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de su hija Matilda la dejó en una posición difícil, obligándola a asumir gastos que no le corresponden.

En una entrevista televisiva, Luciana Salazar explicó que Martín Redrado dejó de cumplir con el acuerdo que había firmado en su momento, donde se comprometía a cubrir parte de los costos de vivienda y educación de la niña. Según detalló, el exfuncionario abonó durante un tiempo, pero luego interrumpió los pagos, complicando la economía familiar.

“Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento donde se hacía responsable de esos gastos. No estoy pidiendo dinero en efectivo, sino que cumpla con lo que firmó”, sostuvo la modelo con evidente indignación. Sus declaraciones volvieron a poner el tema en el centro del debate mediático, dejando en claro que el conflicto aún está lejos de resolverse.

Más allá de las cuestiones judiciales, Luciana Salazar reveló que siente el impacto de la crisis económica en carne propia. Reconoció que cada vez le resulta más difícil llegar a fin de mes, en especial porque además de hacerse cargo de sus obligaciones personales como madre, debe cubrir las falencias que deja la falta de aporte de Redrado.

“El país viene de años muy complicados y no soy ajena a eso. Yo pago mis cosas, pero además tengo que afrontar lo que él no cumple para que mi hija no quede desprotegida. No es justo, y cada vez se hace más pesado”, expresó con crudeza.

En ese mismo tono, subrayó que el esfuerzo cotidiano se vuelve cada vez más agotador. “A todos nos cuesta, pero en mi caso es doblemente difícil porque estoy cargando con gastos que no deberían recaer sobre mí. Son compromisos grandes y siento que vivo asfixiada”, confesó.

Luciana Salazar no dudó en atribuir el incumplimiento de Martín Redrado a una cuestión personal. Según su visión, el economista habría decidido tomar una represalia en su contra utilizando como intermediaria a Matilda, algo que para ella resulta inaceptable.

“Él podría terminar con todo en un segundo, pero no quiere. Yo no pienso soltar los derechos de mi hija. Voy a seguir luchando, aunque me cueste cada día más mantener el equilibrio económico y emocional”, concluyó.

