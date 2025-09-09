Miranda de la Serna, actriz argentina de 24 años e hija de los reconocidos artistas Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, se ha convertido en una figura emergente del cine nacional gracias a su papel en Elena Sabe, una adaptación cinematográfica de la novela de Claudia Piñeiro.

La película, dirigida por Anahí Berneri, narra la historia de Elena, una mujer con párkinson que tras la muerte inesperada de su hija Rita, emprende una búsqueda para descubrir la verdad detrás de ese suceso. En esta producción, Miranda interpreta a Rita en su etapa adolescente, mientras que su madre da vida al mismo personaje en la adultez, aportando distintas dimensiones a la trama.

Desde su estreno en noviembre de 2023 en Netflix, Elena Sabe se ha consolidado como una de las películas argentinas más vistas en la plataforma, recibiendo elogios tanto del público como de la crítica por su enfoque íntimo y su estética cuidada. La actuación de Miranda ha sido destacada por la naturalidad y sensibilidad con la que aborda un papel cargado de emociones.

Antes de este éxito, Miranda ya había comenzado a construir su carrera con formación bajo la tutela de Nora Moseinco y Gaby Ferrero, además de participar en películas como Errante corazón, Bruja y Amor urgente. También formó parte de la serie internacional Now and Then en Apple TV+ y se ha presentado en teatro con obras como Bodas de sangre, dirigida por Vivi Tellas.

Miranda de la Serna brilla en Netflix.

Aunque su linaje artístico es innegable, Miranda ha afirmado en entrevistas que su pasión por la actuación nace de una búsqueda personal y no solo de una herencia familiar. Su participación en Elena Sabe la posiciona como una de las jóvenes promesas que están renovando el cine argentino con frescura y solidez.

El rotundo éxito de esta película en Netflix no solo confirma el talento de Miranda de la Serna, sino que también abre las puertas para una carrera con proyección internacional, consolidándola como una figura clave en la nueva generación de actores y actrices nacionales.