Cuáles son los repelentes de mosquito que prohibió ANMAT y cuál es el polémico motivo

En medio de la preocupación por la aparición del dengue, la gente suele recurrir a cualquier tipo de repelente para mosquitos. Sin embargo, en las últimas horas desde ANMAT decidieron dar de baja uno de los más populares, por lo que expusieron las razones por las que la gente no debería utilizarlos.

Sucede que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), advirtió a los usuarios sobre la venta de un repelente para mosquitos que es ilegal. Además, intimó a los comerciantes a quitarlo de circulación, ya que en caso de tenerlo a la venta podrían afrontar problemas legales.

En este sentido, se lanzó un comunicado en el cual se explica que se deberá terminar con el “uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto de origen nacional denominado: 'Repelente Natural, en base de aceite de Citronella, marca Mosquichau'”.

A la hora de exponer los motivos por los que no se puede comercializar, se expuso que este producto es ”resultando ser en consecuencia un producto ilegal”. Es por eso que no se puede tener a la venta y se recomienda a la gente no adquirirlo, dado a que no está comprobada su eficacia y mucho menos si causa algún daño.

“A fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de un producto cosmético no inscripto ante la Anmat, del que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración y sobre el cual no resulta posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable", explicaron desde ANMAT sobre el repelente para mosquitos.

Pero no es el único, ya que en la Disposición 459/2025 anunciaron sobre otro producto ilegal que también gana popularidad al ser una opción más económica en el mercado: “Se prohibe el uso, la comercialización, la distribución en todo el territorio nacional y publicación en plataformas de venta en línea, del producto cosmético falsificado: 'Stop! Repelente de Insectos'”.

En este sentido, también se expuso que se desconoce el laboratorio que lo llevó a cabo, por lo que no puede ser comercializado: “Se trata de un repelente de insectos falsificado" del que se desconoce "el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia, para el que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”.