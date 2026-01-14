TradingView se posiciona como una plataforma web avanzada para el trading, ofreciendo herramientas gráficas robustas y una comunidad activa de usuarios. A través de una integración con IG, los clientes pueden operar directamente con símbolos y precios proporcionados por este bróker dentro de TradingView.

Sin embargo, es fundamental destacar que las opciones y los contratos por diferencia (CFD), que se pueden negociar en esta plataforma, son instrumentos financieros complejos. Están asociados a un riesgo elevado de pérdida rápida de capital debido al apalancamiento. De hecho, el 72 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Por ello, es imprescindible evaluar si se comprende el funcionamiento y si se puede asumir este nivel de riesgo.

Para quienes necesiten asistencia, TradingView dispone de un centro de ayuda con material educativo, políticas, solución de problemas y guías detalladas. Además, la comunidad online ofrece un espacio para compartir ideas, recursos y scripts relacionados con el trading.

En cuanto a la gestión de cuentas, los depósitos en TradingView se realizan mediante My IG, utilizando los mismos métodos que para otras cuentas de IG. Es importante mantener separadas las credenciales de acceso a TradingView y a IG, ya que para operar a través de IG en TradingView se requieren los datos de acceso a IG.

En caso de dificultades técnicas, se recomienda desconectarse, reiniciar el navegador y volver a conectarse. Si los problemas persisten, borrar la caché del navegador y consultar la página de estado de TradingView puede ayudar a identificar incidencias operativas. Para restablecer contraseñas, existen enlaces específicos tanto para TradingView como para IG, accesibles desde sus respectivas páginas de inicio de sesión.

Los requisitos del TradingView

Respecto a aspectos operativos, los requisitos de margen en TradingView coinciden con los establecidos por IG para cada tipo de cuenta. En situaciones de llamada de margen, los procedimientos de ajuste y cierre se rigen por los protocolos de IG. Para impugnar operaciones, se debe contactar con el equipo de soporte correspondiente, diferenciando entre cuestiones generales de trading y problemas específicos de la plataforma.

Los precios mostrados en los gráficos de TradingView para IG se basan en el precio de oferta, incluyendo datos históricos y actuales. Aunque la plataforma muestra principalmente estos precios, es posible añadir una línea indicativa de precio de demanda para complementar la información visual.

Las operaciones realizadas en TradingView pueden visualizarse y gestionarse desde la plataforma de IG y viceversa. No obstante, si un mercado está disponible en IG pero no en TradingView, no aparecerá en los gráficos ni en el panel de posiciones de TradingView.

TradingView: cómo operar, riesgos y gestión de cuentas IG

Finalmente, es importante recordar que los productos financieros como opciones y otros instrumentos cotizados implican riesgos significativos, y las pérdidas pueden superar los depósitos únicamente para clientes profesionales. En todos los casos, operar conlleva riesgos que deben ser considerados cuidadosamente.

Por último, cabe mencionar que el índice CAC 40® es una marca registrada de Euronext N.V. y sus subsidiarias, entidades que no patrocinan ni respaldan los productos ofrecidos ni asumen responsabilidad por errores en los datos relacionados con el índice.