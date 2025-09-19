Hallaron un muerto en una cascada en Iguazú: investigan si fue por una caída

Efectivos de la Policía de Misiones investigan las circunstancias del fallecimiento de Francisco Fernández Campon, hallado al pie de la cascada Salto Mariposa, a unos 400 metros del Hito Tres Fronteras de la localidad de Puerto Iguazú.

Ayer a las 11.50 efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional V fueron alertados de la presencia del cuerpo sin vida, por lo que se preservó el lugar y dieron intervención a la División Policía Científica.

El medico policial determinó en base a los primeros análisis que el cuerpo presentaba traumatismo encéfalo craneano con pérdida de masa encefálica. Por disposición judicial se ordenó la realización de la autopsia para establecer las causas del deceso.

En la morgue del hospital SAMIC de la localidad misionera confirmaron la identidad del fallecido. El hombre era oriundo de Buenos Aires y hace un año alquilaba un departamento en el lugar.