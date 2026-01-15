El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 vive su sexagésima edición con una combinación de tradición, música y fiesta popular que atrae a miles de personas cada noche en el Anfiteatro José Hernández, Córdoba.

Este jueves 15 de enero, la jornada comienza temprano en el predio con diversas actividades y la apertura de puertas, mientras el público espera ansioso los shows principales que reúnen referentes del folklore argentino clásico y contemporáneo.

La programación de hoy incluye a destacados artistas como Soledad Pastorutti, reconocida por su potente energía en el escenario; El Indio Lucio Rojas, voz emblemática del folklore de raíz; Paquito Ocaño con su estilo auténtico; la histórica familia Los Carabajal; Orellana Lucca con su sonido característico; y Chequelo, que completa una noche pensada para resonar fuerte en el festival.

Además de la música, la tradicional doma y espectáculos de campo continúan siendo parte esencial del encuentro, con tropillas entabladas que suman un atractivo extra para los asistentes.

El clima ha generado algunos ajustes en el cronograma, con reprogramaciones por lluvias en jornadas anteriores. Sin embargo, la organización mantiene informados a los asistentes con anticipación ante cualquier cambio, permitiendo que el público se prepare para disfrutar cada fecha.

De cara a los próximos días, la grilla del festival sigue sumando nombres de gran convocatoria. El viernes 16 de enero estará encabezado por Chaqueño Palavecino y El Loco Amato, junto a grupos como Las Voces de Orán, Cabales, Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

El sábado 17 ofrecerá una mezcla diversa con Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío, ampliando la propuesta musical dentro del variado abanico del verano.

El domingo 18 cerrará la programación tradicional con artistas como Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre, antes de la jornada adicional del lunes 19, que fue incorporada para compensar fechas afectadas por la lluvia. Esa noche extra contará con la presencia de Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo.