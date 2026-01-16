El músico y cantante Juan Arlettaz y el percusionista brasileño Zeze Souza presentaron un adelanto de su propuesta artística en la previa de su show en el Paseo Cultural Araca, donde se presentarán este viernes por la noche con un espectáculo acústico que combina distintos géneros musicales y ritmos latinoamericanos.

La presentación tuvo lugar durante el cierre del programa “Verano de Primera”, que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, donde los artistas compartieron música en vivo y detalles del espectáculo que ofrecerán a las 21 horas en el bar del Paseo Cultural Araca, ubicado en Virgen del Valle 1555, frente al mirador del río Neuquén.

El show incluirá versiones acústicas, canciones propias, percusión y armónica en vivo, además de la participación de artistas invitados, en un formato cercano e interactivo con el público. Arlettaz explicó que la propuesta recorre varios estilos musicales y apunta a generar un espacio de disfrute y encuentro. “La idea es compartir música de manera acústica, disfrutar y que el público sea parte”, señaló.

El dúo surgió a partir de un vínculo formativo y artístico dentro de la escuela de samba enredo “Corazón Batuqueiro”, donde Souza se desempeña como maestro de percusión. Con el tiempo, esa relación derivó en un proyecto musical conjunto que fusiona folklore argentino, canciones de autor, chacarera, samba y otros ritmos populares de Argentina y Brasil.

Souza, oriundo de Salvador de Bahía y radicado en Neuquén desde hace más de diez años, destacó el valor del intercambio cultural a través de la música. “La música no tiene fronteras, se siente o no se siente. Es un aprendizaje mutuo y un respeto por cada cultura”, expresó.

Durante su paso por el estudio, los artistas interpretaron una chacarera de Lisandro Aristimuño y un fragmento de samba, generando una gran respuesta del público y dejando una postal de fusión cultural y música en vivo que anticipa lo que será la presentación de esta noche en el Paseo Cultural Araca.

Mira la entrevista completa: