Neuquén frente al riesgo petrolero: advierten que el Brent puede caer a USD 30

JPMorgan emitió una advertencia global que impacta de lleno en las finanzas de provincias como Neuquén, donde el petróleo es fuente central de ingresos. Según el banco, el precio del crudo Brent podría caer hasta los 30 dólares por barril en 2027, si no se toman medidas urgentes para controlar la sobreoferta. Esta proyección aparece en un contexto sensible, cuando en la provincia se negocian actualizaciones salariales con los gremios estatales.

El informe destaca que la demanda de petróleo crece a buen ritmo, con un aumento estimado de 900.000 barriles diarios para 2025. Sin embargo, la preocupación se concentra en la oferta, que crecería a un ritmo tres veces mayor, generando un exceso global. De cumplirse los pronósticos, el mundo enfrentaría dos años consecutivos de superávit energético, lo que históricamente empuja los precios a la baja.

JPMorgan advierte que el mercado podría llegar a una situación crítica en la que el Brent descienda a 42 dólares en 2027 y luego hasta la treintena, si no hay una intervención coordinada de los productores. Aun así, en su escenario base el banco proyecta precios de 57 a 58 dólares, bajo el supuesto de que se produzcan ajustes voluntarios de producción, especialmente fuera del grupo OPEP+.

Para provincias como Neuquén, una caída de esta magnitud implicaría una reducción drástica de los ingresos por regalías hidrocarburíferas, afectando el pago de salarios, el desarrollo de obras y la prestación de servicios.

En lo que va de 2025, el Brent ya retrocedió un 16%, mientras que el crudo estadounidense (WTI) cayó cerca de un 19%, a pesar de que todavía se ubican en torno a los 62 y 58 dólares respectivamente. Esta caída coincide con la decisión de OPEP+ de aumentar su producción, luego de años de recortes, lo que podría agravar el desequilibrio entre oferta y demanda global.

En medio de las negociaciones salariales y con la economía provincial fuertemente atada a los ingresos por petróleo, la advertencia de JPMorgan se presenta como una señal de alerta. Neuquén necesita repensar su estrategia fiscal y avanzar en instrumentos como un fondo de estabilización, que permitan afrontar futuros ciclos de caída sin comprometer la gobernabilidad ni el desarrollo económico.