Lapeña: "Argentina produce petróleo y gas caros"

Previo a la publicación del Informe Anual de Hidrocarburos 2020 del Instituto Argentino de Energía Gral. Mosconi, el Ing. Jorge Lapeña realizó fuertes declaraciones sobre la política energética que lleva adelante la actual gestión y el futuro de Vaca Muerta.

En el programa Plus Energético, el ex Secretario de Energía del gobierno de Alfonsín explicó que el anuario analiza la performance de la última década en donde “se observa que la Argentina está en una decadencia de la actividad hidrocarburífera…” y sostuvo que se debería explicar a la gente “este problema de involución de la actividad energética”.

Noticias Relacionadas Alberto Fernández e YPF delinearon el nuevo escenario petrolero

Durante la entrevista comentó que el año pasado se produjeron 27.956 millones de metros cúbicos (un equivalente a 489.500 bpd) lo que significó un 5,3% menos de producción que la registrada en el 2019 y un 18,3% inferior a la del 2010. Con estos guarismos, Lapeña aseguró que “la producción de petróleo es similar a la producción del año 1979”

Según los datos del anuario, solo en el 2018 y 2019 se observa un incremento de la producción. En este sentido, el Ing. Lapeña sostuvo que en la actualidad y con toda la inversión que se realizó en los últimos años “el petróleo no convencional aún no compensó la caída de la producción convencional”.

“Argentina en los 80 y los 90 producía petróleo y gas barato, de bajo costo de producción… podía sostener precios más bajos que los que regían en el mercado internacional, y por lo tanto, tenía una ventaja comparativa con otros países de la región y del mundo” explicó el presidente del IAE.

Bajo este análisis, sostuvo que “Argentina está produciendo petróleo y gas caro... (y) las tarifas altas son consecuencia de la explotación de yacimiento de alto costo de inversión y de operación y mantenimiento”

Para el polémico ex Secretario de Energía, los altos costos generan la implementación de subsidios que terminan siendo “un fracaso total como lo fue el plan gas 4 o el barril criollo”; y sostuvo que los funcionarios y políticos de nuestro país “están creídos que a través de Vaca Muerta la Argentina va a ser una exportación de escala universal”.

“Argentina no tiene reservas, tiene recursos. “Los recursos justamente no muestran viabilidad de la colocación en el mercado” explicó para argumentar el error conceptual cometido por el presidente Alberto Fernández en el discurso a la Asamblea Legislativa del pasado lunes.

“Hay que explicar que el gas argentino no se puede colocar en el mundo, por lo tanto no se puede monetizar y transformarlo en dólares” sostuvo para diferenciarse de los relatos oficiales. “Lo peor que podemos decirle al pueblo argentino es que nos vamos a salvar por Vaca Muerta, cuando esto no es así…” finalizó.