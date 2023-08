Hallaron a un joven sin vida en una Comisaría de Plottier

Este lunes, un joven de 25 años de Plottier fue detenido afuera de la casa de su ex novia. Lo llevaron a la Comisaria Nº7 de la ciudad, donde después lo hallaron muerto. Fuentes periodísticas informaron que había consumido Clonazepam.

"Luego de ser demorado en el barrio Tagliaferri de Plottier, alrededor de las 10:50 AM en la casa de la ex novia, no lo llevaron al médico que es algo que están obligados a hacer", comentó su hermana Jimena a MejorInformado. Lo cierto es que Javier apareció muerto en su celda y la autopsia confirmó que fue por ahorcamiento.

La familia tomó conocimiento del suceso a través de la ex novia, fue entonces cuando su madre se comunicó con la policía: "Mi mamá se comunicó al mediodía para saber de él y le dijeron que no le podían dar información. A las 3 de la tarde el móvil vino a mi casa y le repitieron lo mismo. Nosotros a las 20 hs nos enteramos por otra persona de lo que le había sucedido a mi hermano (el fallecimiento); ellos estiman que el deceso fue alrededor de las 17hs".

Las dudas en torno a cómo pudo llevar a cabo el supuesto suicidio persisten, ya que según los efectivos policiales, Javier no tenía elementos ni compañeros de celda que pudieran poner en riesgo su vida: "Cuando nos tomaron declaración, les pregunté si le habían quitado los cordones de las zapatillas y el buzo, a lo que me respondieron que si. También confirmaron que mi hermano estaba solo en una celda".

Cuando le consultaron a la policía sobre cómo sucedió la tragedia, estos le dijeron a la familia que fue con un cordón. Sin embargo, aclararon que todavía es "materia de investigación". Y agregó: "No nos brindaron ningún tipo de información sobre quiénes lo detuvieron y estaban a cargo del operativo".

Incluso al momento del peritaje, según Jimena, las irregularidades continuaron: "Cuando se lo llevaron los peritos, no nos informaron ni nos dejaron verlo. El único que lo pudo ver fue mi papá, pero le mostraron solamente la cara. Hasta el mediodía (del martes) nos dijeron que habían dos peritos realizando la autopsia, pero que el cuerpo aún no podía ser entregado. Nosotros teníamos entendido que la entrega del cuerpo era inmediata", concluyó.