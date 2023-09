Sampayo: "En cuanto a Soiza no se complica mucho"

En una audiencia que duró más de cuatro horas, se revelaron detalles impactantes en el caso de la estafa con planes sociales en Neuquén. En el epicentro de esta investigación se destacan cuatro figuras clave: el ex ministro de Desarrollo Social de Neuquén, Abel Di Luca, que ha quedado bajo sospecha como uno de los presuntos líderes junto con otros tres ex funcionarios; Ricardo Nicolás Soiza, exdirector general de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio; y Marcos Ariel Osuna, ex jefe del departamento de Gestión de Programas.

La investigación ha revelado un aumento en el número de imputados y ha confirmado una sustracción de 153 millones de pesos en el contexto de esta presunta red delictiva. La Fiscalía de Derechos Económicos presentó pruebas contundentes contra los 28 acusados por su participación en la estafa con tarjetas de débito. Además, se escucharon argumentaciones de la defensa, incluyendo la del abogado Esteban Sampayo, quien representa a Ricardo Soiza, uno de los principales involucrados en el caso.

En una entrevista exclusiva con AM550 y CN 24/7, el abogado Esteban Sampayo, representante de Soiza en este caso, compartió su perspectiva sobre la audiencia y la situación de su cliente. Sampayo destacó la importancia de la salud de Soiza, quien sufrió graves problemas de salud en 2021, lo que lo mantuvo alejado de sus responsabilidades durante meses.

Sampayo comentó: "Yo creo que en cuanto a Soiza, concretamente no se complica mucho" . Y, enfatizó que la ausencia del exdirector no implica que él estuviera involucrado en la planificación de la estafa durante ese período . Además, señaló que la fiscalía admitió que, en ausencia de Soiza, los beneficios aumentaron significativamente en términos de monto y beneficiarios y planteó interrogantes sobre quién se benefició realmente de esta situación. "No es que se tramó toda esta maniobra, sino que hubo cambios gigantes en los beneficios", sostuvo y afirmó que "supuestamente son 153 millones de pesos que habría, pero en algunas cuentas de los imputados se encontraron una suma de 60 millones de pesos. Hay una enorme diferencia numérica en estos montos".

El abogado también cuestionó la amplitud de las imputaciones, ya que todo el cuadro burocrático del Ministerio de Desarrollo Social, así como aquellos que firmaron planillas, fueron incluidos como imputados y expresó: "Falla la fiscalía en no ser clara sobre la participación de cada imputado en la maniobra".