Piden mantener internado a un hombre acusado de 5 delitos: estará bajo custodia

Un hombre que es considerado inimputable volvió a cometer una serie de delitos en San Martín de Los Andes, y por eso pidieron que Salud se ocupe de facilitarle un tratamiento, y se le brinde asistencia para que, más allá de sus problemas mentales, pueda superar su adicción a las drogas.

Lo que encomendó el Ministerio Público Fiscal es que en el plazo de 15 días hábiles “propongan el programa o dispositivo”. Ocurre que, hasta el momento, protagonizó una serie de hechos que incluyen lesiones, amenazas y daño. Sin embargo aseguran que “no es capaz de comprender sus actos ni de dirigir sus acciones”. Debido a eso, piden que Salud tome las riendas de la situación. Mientras tanto, un el juez de garantías resolvió que continúe la internación en el hospital Ramón Carillo, bajo custodia.

Dispositivo de salud mental

Además se fijó a una audiencia para el próximo 30 de septiembre destinada a controlar la internación, y convocó a participar a quienes las autoridades provinciales designen.

“El dispositivo de salud mental debe ‘garantizar las necesidades básicas de la vida diaria -alimentación, sueño, higiene y vestimenta- y el tratamiento médico correspondiente, mediante la correcta administración de la medicación y la prevención del consumo de tóxicos” explicaron los jueces.