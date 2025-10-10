Corroza y Ousset destacaron el valor de las Pymes neuquinas en el crecimiento provincial

En una nueva recorrida por el Parque Industrial Neuquén, los candidatos a senadores por La Neuquinidad, Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, reafirmaron su compromiso con la defensa del modelo neuquino impulsado por el gobernador Rolando Figueroa. La visita tuvo como eje principal el reconocimiento al trabajo y la innovación de las Pymes neuquinas.

Acompañados por trabajadores y empresarios, los candidatos recorrieron las instalaciones de Comaseg SRL, una empresa dedicada a la seguridad industrial y al mantenimiento de equipos contra incendios. Durante la actividad, destacaron la importancia de fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector privado para consolidar el desarrollo productivo de la provincia.

“Esto para nosotros es la neuquinidad: empresas locales, con jóvenes que apuestan al futuro. Neuquén crece a pasos firmes gracias a su industria, y nuestra responsabilidad es proteger ese crecimiento para que se traduzca en bienestar para todos los neuquinos”, señaló Corroza.

Por su parte, Ousset afirmó que el desafío de La Neuquinidad en el Congreso Nacional será representar la voz de la provincia y defender el Compre Neuquino. “No es un eslogan, es una política que sostiene miles de empleos. Queremos que se reconozca la producción, la innovación y el esfuerzo de nuestras Pymes”, subrayó.

Desde la empresa, Luciana González valoró la visita y destacó la relevancia de las políticas que priorizan lo local. “Estamos muy contentos de que conozcan a las empresas neuquinas, las que empujan hacia adelante. Agradecemos el trabajo y la transparencia que se ve en esta gestión, es muy importante para nosotros”, expresó.

En la misma línea, Leonardo Solavaggione destacó el compromiso con la provincia. “Apoyamos todos estos proyectos porque creemos que para sacar adelante a Neuquén hace falta el apoyo de la gente neuquina. Somos la tercera generación y seguimos apostando al crecimiento local”, sostuvo. Los candidatos, junto a Karina Maureira y Joaquín Perren, integran la lista de legisladores nacionales por la alianza que lidera Rolando Figueroa de cara a las elecciones del 26 de octubre.