Una joven fue víctima de una brutal golpiza mientras se encontraba indefensa en el piso, en la ciudad de La Plata. Por el momento no hay detenidos. El hecho provocó una fuerte reacción pública, ante la posibilidad de que el ataque hubiera terminado en una tragedia fatal.

El episodio fue registrado por testigos que filmaron con celulares mientras la damnificada recibía patadas en la cabeza y solo podía mantenerse recostada y cubriéndose con sus manos.

El ataque se dio en calle 49 entre 6 y 7, plena zona del microcentro, al tiempo que la víctima fue hospitalizada por presentar lesiones en la cabeza y en las costillas; su amiga que también fue atacada también posee golpes en el cráneo.

La madre de una de ellas, en diálogo con Noticias Argentinas, contó que su hija fue derivada al Hospital Rossi: “Había agentes de prevención en el lugar y no evitaron el ataque, pido justicia”.

Hasta ahora no hay personas detenidas aunque la denunciante y progenitora de una de las atacadas sostuvo que la Policía ya cuenta con los datos de una de las damnificadas.