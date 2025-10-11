Neuquén vive un fin de semana largo cargado de alegría, sabores y comunidad. La ciudad se vistió de fiesta con la nueva edición de la feria “Neuquén Emprende” junto a “Confluencia de Sabores”, que en su primer día ya superó todas las expectativas: más de 50 mil personas pasaron por el Parque Jaime de Nevares para disfrutar de esta propuesta que ya es un clásico local.

Y como si fuera poco, este año la feria se renovó con una sorpresa muy bien recibida por grandes y chicos: juegos de parque de diversiones. “Además de ver a todos los emprendedores, de escuchar buena música, vas a poder comer muy bien y divertirte como cuando eras chico”, destacó el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, con entusiasmo.

La propuesta arrancó el viernes y se extiende hasta el domingo, con entrada libre y gratuita, de 17 a 23. El ambiente es familiar, alegre y lleno de vida. Desde temprano, se ve llegar a familias enteras, grupos de amigos y hasta mascotas con correa, ya que también es pet-friendly. Hay más de 170 puestos de emprendimientos y los 30 food trucks que ofrecen una tentadora variedad gastronómica: mariscos, sabores ahumados, fuegos criollos, gin artesanal, cerveza y vermú de autor.

La feria también tiene un costado solidario y consciente. En el marco del “Octubre Rosa”, se instaló una estación de bienestar con acciones de prevención del cáncer de mama, vacunatorio móvil, clases de RCP y consejería sobre hábitos saludables. “Es un evento que une todo: lo cultural, lo emprendedor, lo turístico y también la salud”, explicó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, quien celebró la masiva convocatoria no solo de neuquinos, sino también de visitantes de Plottier y distintas localidades del Alto Valle.

Más actividades

Para quienes buscan más, el fin de semana largo ofrece un menú completo: este sábado a las 20, el Auditorio Municipal - recién inaugurado- será escenario del concierto de guitarra de Damián Cazeneuve, y el domingo, a las 18, se presentará la obra infantil "La abeja haragana".

Además, el domingo se celebrará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural con una colorida feria de platos típicos, bailes y espectáculos desde las 16, en la explanada del monumento a San Martín. Y en el centro deportivo Melipal, se jugará un torneo diverso de fútbol durante toda la jornada.