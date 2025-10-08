Violento enfrentamiento en la Ruta 7 trajo caos y demoras en Neuquén

El mediodía del miércoles se vio alterado por un violento episodio en la Ruta 7, en el Parque Industrial de Neuquén, cuando un grupo de personas se enfrentó a golpes y con piedras, generando caos vehicular y sorpresa entre los automovilistas.

Según testigos, el hecho ocurrió a pocos metros de una estación de servicio y obligó a varios vehículos a reducir la velocidad ante la escena. Las demoras se extendieron por varios minutos en una de las principales vías de conexión entre Neuquén capital y Centenario, utilizada diariamente por trabajadores de la industria de Vaca Muerta.

Quiénes participaron en el ataque

El incidente involucró a tres mujeres y un hombre que se desplazaban en un Toyota Yaris blanco. Estas personas interceptaron a dos hombres en una motocicleta roja y los agredieron físicamente con golpes de puño, patadas y piedras.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa la moto caída sobre la calzada, aunque las fuentes consultadas aclararon que la pelea no se originó por un accidente de tránsito.

Hasta el momento, no trascendieron los motivos que desencadenaron el ataque ni se informó sobre personas detenidas.

Sin intervención policial ni heridos reportados

La Policía de Neuquén confirmó al medio local que no intervino durante el desarrollo del hecho. Tampoco se registraron heridos ni denuncias formales vinculadas al enfrentamiento.

El episodio generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona, debido a la intensidad del ataque y al riesgo que representó para la seguridad vial en un horario de alto tránsito.

Tránsito afectado y fuerte impacto en redes sociales

La violenta secuencia provocó congestión en la Ruta 7, especialmente en sentido a Centenario, donde los conductores debieron esquivar los restos de la moto y las piedras arrojadas sobre la calzada.

Videos y fotografías del hecho circularon rápidamente por redes sociales, donde usuarios reclamaron mayor presencia policial y medidas de control en la zona del Parque Industrial, un área con constante flujo de camiones y empleados vinculados a Vaca Muerta.