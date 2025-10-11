Argentina enfrenta a México buscando las semifinales del Mundial Sub 20

Desde las 20, el seleccionado argentino se enfrentará a México por uno de los partidos de cuartos de final del Mundial Sub 20 que se está disputando en Chile. Para los sudamericanos, serían alcanzar uno de los objetivos tras una cita mundialista con buenas presentaciones.

El equipo de Diego Placente llega a esta etapa luego de un sólido andar en la fase de grupos, donde superó a Cuba, Australia e Italia; y posteriormente en octavos de final goleó a Nigeria por 4-0. Tiene en su plantel a uno de los goleadores de la competencia: Alejo Sarco, y fundamentalmente un buen funcionamiento colectivo.

Las malas noticias para este juego fue la confirmación de la fractura de clavícula de Álvaro Montoro, el mediocampista de creación será baja para todo lo que resta del torneo.

Por su parte, México vive este partido como un clásico y buscará meterse en una semifinal de Copa del Mundo por primera vez en la categoría. En el grupo C, quedó segundo por detrás de Marruecos, y le arrebató la clasificación a Brasil, y quedando por delante de España. En octavos de final, dejó en el camino a los locales Chile, por un sólido 4-1.

Entre sus filas, cuenta con una de las grandes figuras del torneo, Gilberto Mora, la nueva promesa del fútbol mexicano con apenas 16 años, y que ya convirtió 3 tantos.

El cotejo será en el Nacional Julio Martínez Prádanos, el marroquí Jalal Jayud impartirá justicias. Tres veces se enfrentaron en mundiales Sub 20, con dos triunfos argentinos y otro mexicano. El último antecedente fue en la primera etapa de Colombia 2011 con victoria 1 a 0 del seleccionado argentino, el tanto de Erik Lamela.

Probables formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Ian Subiabre o Santino Andino, Maher Carrizo, Gianluca Prestiani; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca; Diego Sánchez, Elias Montiel; Iker Fimbres, Obed Vargas, Alexei Domínguez; Gilberto Mora, Tahiel Jiménez.