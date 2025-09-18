Paso Córdoba: corte total hasta pasado el mediodía en la Ruta 6 por acumulación de agua tras una intensa tormenta

Desde la Dirección de Vialidad Rionegrina se confirmó este jueves el corte total de la Ruta Provincial N° 6 en el tramo que une Paso Córdoba con El Cuy, debido al impacto de las lluvias intensas registradas en la zona durante las últimas horas. La medida permanecerá vigente hasta después del mediodía, mientras se evalúan las condiciones de seguridad para restablecer el tránsito vehicular. No hay caminos alternativos disponibles.

Desde la Jefatura de Zona, el referente técnico Raúl Grun explicó en Radio La Super que “la empresa CN Sapag está trabajando en el primer tramo de la obra junto a los inspectores, pero la capacidad de una alcantarilla fue superada por el caudal de agua acumulado”. Según detalló, el curso natural del agua se modificó por la intensidad de la tormenta, lo que provocó que media calzada quedara cubierta. “El tránsito se restablecerá pasado el mediodía, de forma reducida y con asistencia de banderilleros. Cuando las condiciones lo permitan, se realizarán las reparaciones necesarias”, indicó.

Durante la mañana se realizarán los trabajos de reparación de la ruta

La tormenta comenzó en la madrugada y se extendió durante toda la jornada del miércoles, con lluvias intermitentes por la mañana, la tarde y la noche. “Anoche acá en Paso Córdoba la tormenta fue muy intensa. Hubo actividad eléctrica como hacía rato que no se veía”, señaló Grun. El fenómeno generó acumulación de agua en sectores bajos, erosión de banquinas y afectación directa sobre la traza vial, especialmente en zonas donde se ejecutan obras de mejoramiento.

Vialidad Rionegrina trabaja con maquinaria pesada y personal técnico para evaluar el estado de la ruta y garantizar condiciones mínimas de circulación. “No habrá caminos alternativos disponibles, por lo que pedimos paciencia y colaboración”, remarcaron desde el organismo provincial.

