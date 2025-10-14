Noche movida en Regina: mega operativo policial con 12 motos secuestradas

Villa Regina se llenó de luces azules y patrulleros. En pocas horas, la Policía de Río Negro secuestró doce motos y encontró una Honda Wave robada en Cipolletti. El operativo “de alto impacto” busca frenar el delito y marcar presencia en las calles.

Todo empezó cerca de las ocho de la noche. Las sirenas rompieron el silencio en distintos barrios, mientras las brigadas se desplegaban en puntos clave de la ciudad. Los controles fueron coordinados por la Jefatura de Zona II, con la participación del COER, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), la Brigada Rural y efectivos de la Comisaría 5°. También se sumó personal de Tránsito Municipal para revisar documentación y retener vehículos.

Uno a uno, los conductores fueron detenidos para la verificación. Algunas motos circulaban sin papeles, otras con escapes libres que hacían temblar las veredas. Incluso, una fue abandonada al ver el retén policial.

Los agentes no solo revisaban documentos: también buscaban rodados robados o con irregularidades. En ese contexto apareció una Honda Wave, con un pedido de secuestro activo por robo, emitido por la Comisaría 45° de Cipolletti.

El hallazgo no fue menor. Mostró que las motos robadas en otras ciudades siguen moviéndose dentro del Valle, cambiando de manos y de calles.