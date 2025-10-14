Enterró la cocaína en el patio de su casa y guardaba un arsenal: seguirá preso

El hallazgo fue tan contundente como inquietante: casi tres kilos de cocaína enterrados en el patio de una vivienda del barrio Cuenca XV, junto a una ametralladora calibre 9 milímetros, pistolas semiautomáticas, revólveres, una carabina con mira telescópica y numerosas municiones. Todo eso formaba parte del arsenal y del acopio de droga que, según la fiscalía, mantenía J.R. en su casa del mencionado barrio de Neuquén capital.

Este martes, el Tribunal de Revisión confirmó que el imputado continuará detenido. La prisión preventiva que había dispuesto la jueza de garantías Carina Álvarez el sábado pasado seguirá vigente, aunque con una modificación: el plazo será de dos meses, y no de cuatro como se había establecido originalmente.

El tribunal —integrado por los jueces Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Juan Guaita— rechazó el pedido del defensor particular Maximiliano Gómez, quien había solicitado alternativas menos gravosas, como la libertad controlada con comparendos periódicos o un arresto domiciliario.

El asistente letrado Pablo Jávega, representante de la fiscalía de Narcocriminalidad, se opuso a cualquier cambio. Argumentó que existen riesgos claros de fuga y de entorpecimiento de la investigación. “El acusado cuenta con recursos económicos, acceso a armas de fuego y vínculos que podrían facilitar su evasión”, planteó el fiscal, recordando que el valor de mercado de la cocaína secuestrada ronda los 90 millones de pesos.

La causa se inició el 9 de octubre, cuando personal de la Policía provincial, bajo la dirección de la fiscalía, realizó un allanamiento en la vivienda de J.R. En el operativo se encontraron 2,9 kilos de cocaína enterrados en el patio, junto a un verdadero arsenal: una ametralladora 9 mm, varias pistolas semiautomáticas, revólveres, una carabina con mira telescópica y decenas de cargadores y municiones.

“La casa era un lugar de acopio y guardado de las armas, además de ser el punto donde se almacenaba la droga destinada a la comercialización”, había sostenido Jávega en la audiencia de formulación de cargos.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal de Revisión entendió que los argumentos de la fiscalía continúan vigentes y que la medida de prisión preventiva es proporcional y necesaria para garantizar el avance de la investigación y la comparecencia del acusado al proceso.

Por ahora, J.R. seguirá tras las rejas. En Cuenca XV, los vecinos aún comentan el operativo que sacudió la calma del barrio y dejó al descubierto una escena digna de una película policial: cocaína enterrada, armas listas para disparar y una investigación que recién empieza.