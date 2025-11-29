Madrugada de descontrol que dejó al barrio en vilo

La comunidad del barrio Huiliches, en el oeste neuquino, vivió una madrugada cargada de tensión, cuando una joven al volante inició una fuga que terminó con varios vehículos dañados y un operativo policial que duró varias cuadras.

El episodio dejó un saldo de autos golpeados, calles bloqueadas y un fuerte malestar entre los vecinos que escucharon la sucesión de impactos en plena noche.

Una maniobra tras otra: fuga, contramano y choques encadenados

La secuencia comenzó varias cuadras antes, cerca del cruce de San Martín y O’Connor, cuando la conductora aceleró a toda velocidad y avanzó sin respetar el sentido de circulación. En medio de su recorrido perdió el control en más de una oportunidad y terminó impactando contra autos estacionados a lo largo del trayecto cerca de la esquina de Automóvil Club Argentino y Nogoyá.

Al menos cuatro vehículos resultaron dañados. Uno de ellos quedó atravesado sobre la calle, interrumpiendo el paso por completo. El auto de la joven fue el más afectado luego de los repetidos golpes.

Operativo policial y una escena que sorprendió al barrio

Alertados por los ruidos, varios vecinos salieron a la vereda y se encontraron con los patrulleros y agentes intentando contener la situación. La mujer fue detenida en el lugar y más tarde trasladada en ambulancia por una afección que, según trascendió, estaría vinculada a su salud mental.

El despliegue policial y el impacto contra los autos estacionados dejaron una fuerte preocupación en el barrio por el nivel de riesgo que representó la maniobra.

El hallazgo de las latas y nuevos interrogantes en el caso

Tras revisar sus pertenencias, la policía encontró varias latas de cerveza. El hallazgo añadió otro elemento a un episodio que mezcla conducción temeraria, daños materiales y un posible cuadro de salud en plena vía pública.

El caso quedó bajo intervención policial y médica para determinar las circunstancias que llevaron a una madrugada marcada por maniobras peligrosas, descontrol y un fuerte malestar entre los habitantes de la zona.