Una agresión violenta ocurrida a la salida de un boliche en pleno centro de la ciudad de Neuquén terminó con tres personas condenadas por lesionar gravemente a un joven. Los golpes incluyeron al menos tres patadas en la cabeza cuando la víctima ya se encontraba en el suelo. Sin embargo, pese a la brutalidad del ataque, los agresores evitarán la cárcel gracias a un acuerdo judicial.

El hecho se registró el pasado 2 de mayo, cerca de las 6, afuera de un local bailable ubicado en Diagonal Alvear. Luego de un primer altercado, la víctima intentó identificar a sus agresores y los siguió hasta la esquina de Brown y Juan B. Justo. Allí fue emboscado por tres personas.

Según detalló la asistente letrada Carolina Gutiérrez durante la audiencia realizada este jueves, Maikol Exequiel Galán Mercado le propinó un golpe de puño que hizo caer al joven al pavimento. Aprovechando su indefensión, Germán Tobías Panes y Ariel Román Villaruel lo patearon en la cabeza, una vez cada uno. Panes le dio una tercera patada en la cabeza antes de que los tres escaparan. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

Un acuerdo que evitó la prisión efectiva

Pese a la gravedad de la agresión (calificada como lesiones leves para Galán Mercado y lesiones graves para Panes y Villaruel) los imputados evitarán la cárcel. En una audiencia de acuerdo de partes, se fijó una condena de 1 año de prisión condicional para Galán Mercado y 2 años condicionales para los otros dos.

Esto implica que no cumplirán pena efectiva, pero deberán cumplir reglas de conducta estrictas: fijar domicilio, abstenerse de consumir drogas o abusar del alcohol, no cometer nuevos delitos y presentarse cada cuatro meses ante la Dirección de Población Judicializada.

El acuerdo fue avalado por el juez de garantías Marco Lupica Cristo y contó con el visto bueno del abogado querellante, quien aseguró que la víctima aceptó esta forma de resolución.



