Abogado de Sotacuro asegura que su cliente no participó del triple femicidio

Guillermo Endi, abogado defensor de Víctor Sotacuro Lázaro, dio su versión sobre el posible móvil del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. El letrado afirmó que su cliente, al igual que su sobrina Florencia Ibáñez, también detenida, no tuvieron ningún rol en los hechos.

“En el momento en que estaban matando a las chicas, ellos estaban pagando un peaje en Dock Sud. Si después fue a buscar a alguien en la casa, lo hizo después del crimen. No hay delito, entonces”, explicó Endi sobre sus defendidos.

El abogado también comentó lo que cree que podría haber sido el móvil del crimen, según le relataron “mujeres despechadas” vinculadas al caso: “Aparentemente, Lara tendría un noviecito al que le dijo que vio drogas y plata en una casa. Y él le dijo: ‘Por qué no lo dormís’. Se dice que eran viudas negras ellas. La chica aceptó, lo durmió, el chico entró y no pensaron que se iban a encontrar esa terrible cantidad de droga. Ese sería el móvil principal, por eso la saña que tuvieron con esas chicas”.

Endi también deslizó que la cantidad de droga involucrada sería de casi 400 kilos, y que no pertenecería a “Pequeño J”, aunque aclaró que esta información no figura en la causa. Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el conflicto de los homicidas no habría tenido relación con la menor de las víctimas.