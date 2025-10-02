Rescataron a una mujer que estuvo 22 años esclavizada

Una impactante historia conmocionó este jueves a Rosario, cuando la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal rescató a una mujer que había sido sometida a servidumbre durante 22 años, desde que tenía 14 hasta sus 36 años actuales. El rescate se realizó en una vivienda del barrio Martín, cerca del Monumento Nacional a la Bandera.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro, quienes coordinaron dos operativos simultáneos. En Montevideo al 100, se encontró a la víctima, traída en contra de su voluntad desde Corrientes durante su adolescencia. En la vivienda situada a metros del Parque Urquiza, no se halló a las dos mujeres que están bajo investigación. En paralelo, en Pueblo Esther, los agentes incautaron un revólver y un rifle.

Según los indicios recopilados, la mujer fue obligada a realizar tareas domésticas y cuidar personas mayores, sin percibir remuneración alguna. Además, solo tenía permitido salir de la vivienda para realizar mandados. Durante los operativos, autorizados por el juez de Garantías Román Lanzón, se dispuso la presencia de un equipo de psicólogos para asistir a la víctima.

Los fiscales coordinaron las acciones con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo, garantizando un acompañamiento integral en la protección de los derechos de la mujer y en la prosecución del caso.