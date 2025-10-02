Una familia entera quedó detenida tras múltiples allanamientos en Neuquén

La Dirección de Antinarcóticos de Neuquén, a través del Departamento Antinarcóticos, llevó adelante un procedimiento este jueves que culminó con cuatro detenidos y el secuestro de drogas, armas y dinero en dos domicilios de la ciudad.

El operativo se originó tras una denuncia anónima recibida el 25 de agosto mediante la aplicación Nqn Te Cuida, que señalaba la existencia de un punto de venta de estupefacientes en el Barrio Mariano Moreno.

Investigación y vínculos familiares

De acuerdo con la investigación, los principales responsables eran una pareja de adultos mayores y sus hijos, quienes mantenían una boca de expendio en el domicilio allanado. Uno de los hijos se encontraba a cargo de la venta diaria, especialmente por la tarde y la noche, con la colaboración de allegados.

Además, se estableció conexión con un segundo domicilio en calle Casilda, zona Oeste, donde el joven vivía junto a su pareja, ambos de 24 años.

La investigación estuvo bajo la Fiscalía Especializada en Narcocriminalidad, a cargo de la Dra. María Titanti, que solicitó y obtuvo las órdenes judiciales para los allanamientos.

Resultados del procedimiento

Los allanamientos, realizados el 1 de octubre con la participación de 18 efectivos del Departamento Antinarcóticos, se extendieron durante aproximadamente cuatro horas.

Elementos secuestrados:

Clorhidrato de cocaína: 1 envoltorio (5,1 gramos)

Cannabis sativa: 33 gramos (cogollo y picadura)

Dinero en efectivo: $840.000

Balanzas digitales: 2 con restos de cocaína

Teléfonos celulares: 5 unidades

Arma de fuego: revólver calibre .38 corto con 12 municiones

Municiones adicionales: 50 proyectiles calibre 9 mm

Compromiso institucional

Desde la Dirección Antinarcóticos de Neuquén destacaron que este procedimiento refuerza el trabajo contra el microtráfico, con el objetivo de reducir la violencia y los riesgos en los barrios de la ciudad.