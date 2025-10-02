¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 03 de Octubre, Neuquén, Argentina
Abuso sexual infantil

Reconoció que violó a una nena de 13 años y fue condenado a 7 años de cárcel

Un hombre de 46 años fue condenado en Allen a siete años de prisión efectiva tras admitir haber abusado sexualmente de una niña de 13 años en 2019. El caso se resolvió en un juicio abreviado y la denuncia surgió en el ámbito escolar.

Por Fabian Rossi
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 00:05
La niña contó su padecimiento en una clase en la escuela

Un hombre de 46 años fue condenado a siete años de prisión efectiva en Allen tras confesar que abusó sexual de una niña de apenas 13 años. La sentencia se dictó luego de someterse a un proceso de juicio abreviado, donde el violador reconoció los hechos y el Tribunal Colegiado homologó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

Los aberrantes episodios ocurrieron en 2019, cuando el sujeto aprovechó un descuido para apartar a la menor de sus amigos y consumar el ataque. La investigación determinó que se trató de dos delitos: abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos cometidos contra una menor de edad.

La denuncia surgió en el ámbito escolar, donde la víctima se animó a contar lo ocurrido. Desde allí se activó la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima y el caso llegó a la justicia. Las pruebas presentadas por la fiscalía fueron contundentes y el acusado no tuvo margen para negar su responsabilidad.

Al aceptar el procedimiento abreviado, el hombre renunció a los plazos procesales y ya comenzó a cumplir la condena. La pena de siete años, considerada dura para un acuerdo de este tipo, marca un precedente en la región.

