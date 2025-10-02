Una mujer de 55 años que se encontraba internada en terapia intensiva en el Hospital Regional de Santiago del Estero falleció luego de que su camilla se incendiara tras prender un cigarrillo.

María Juan había ingresado días atrás al centro asistencial tras sufrir un fuerte accidente en el departamento de Quimíli, permaneciendo bajo asistencia respiratoria.

Según informaron las autoridades, un familiar ingresó al área fuera del horario permitido y le entregó un cigarrillo junto con un encendedor. Las cámaras de seguridad registraron que quien entró sin autorización fue un hermano de la paciente, que permaneció en la habitación aproximadamente 15 minutos antes de retirarse.

Paciente muere tras incendio en terapia intensiva.

Casi de inmediato, la camilla comenzó a incendiarse, provocándole a María Juan quemaduras severas en su rostro y vías respiratorias. A pesar de la rápida intervención médica, la paciente falleció horas después a causa de las lesiones.

Actualmente, la causa está siendo investigada por tres fiscales locales que buscan esclarecer cómo se produjo el incidente. Para ello, ya comenzaron a tomar declaraciones a los profesionales médicos, realizar pericias y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad.