La policía de La Plata confirmó el hallazgo sin vida de un hombre de 27 años que había sido reportado como desaparecido después de ingresar al río en Berisso el pasado martes.

El cuerpo fue localizado cerca de la orilla de la Playa Municipal, ubicada en la intersección de las calles 721 y Monte, según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas.

El operativo de búsqueda contó con la participación de Defensa Civil, Prefectura Naval, DDI, Policía y Bomberos, quienes trabajaron intensamente hasta que, pasadas las 7.30 horas del jueves, comunicaron el hallazgo del cuerpo.

Muerto el hombre buscado en río de Berisso.

La Fiscalía 15 de La Plata, bajo la responsabilidad de Cecilia Corfield, lleva adelante la investigación del caso. El fallecido fue identificado con las iniciales C.J.Y. y su nacionalidad colombiana.

En las próximas horas se realizará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Por el momento, el caso fue recaratulado de averiguación de paradero a “averiguación de causales de muerte”.