Tecnología vs ladrones: los auriculares robados guiaron a la Policía y hay cuatro detenidos

Un joven que pescaba junto a sus amigos a orillas del Limay sufrió el robo de una mochila con artículos electrónicos, ropa y dólares. Gracias al rastreo en tiempo real de sus auriculares, logró seguir el recorrido de los ladrones hasta Roca, donde la camioneta Volkswagen Amarok en la que viajaban fue interceptada. En el interior viajaban cuatro turistas de Necochea que tenían en su poder los elementos sustraídos.

Todo comenzó en Mala Huaca, un paraje cercano a Alicurá, donde arrancó la pesadilla. A las 16:30, la alarma de una Ford Raptor alertó a los pescadores. El vidrio trasero estaba roto y la mochila había desaparecido. Adentro, una computadora personal MacBook Air, unos auriculares AirPods, ropa de marca y 150 dólares. Sin cámaras. Sin testigos. Pero con GPS.



La Amarok quedó retenida. Los ocupantes, trasladados a la Comisaría 3°. A las 10, llegó la confirmación: los AirPods robados estaban dentro de la unidad policial junto a los sospechosos.

El rastreo digital funcionó. La historia, que empezó con una caña de pescar, terminó con cuatro detenidos y una mochila que habló más que cualquier testigo.