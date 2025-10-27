¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 27 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
TRISTÁN SUÁREZ

Buscan a un joven de 18 años que desapareció al salir del boliche

Nicolás Tomás Duarte fue visto por última vez caminando bajo la lluvia, en medio del temporal del viernes. Familiares y vecinos reclaman imágenes de seguridad para dar con su paradero.

Por Redacción

Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 16:35
PUBLICIDAD
La familia y amigos recorren hospitales y comisarías sin noticias. La Policía Bonaerense realiza un operativo con drones y perros rastreadores cerca de un arroyo en Ezeiza.

La Policía Bonaerense busca desde el sábado a la madrugada a Nicolás Tomás Duarte, un joven de 18 años oriundo de Tristán Suárez, que desapareció después de salir del boliche “Egipto”, ubicado sobre la colectora de la ruta provincial 205, en Ezeiza, en medio de la fuerte tormenta que golpeó la región.

Nicolás había ido a bailar el viernes a la noche junto a amigos. Las últimas imágenes que se tienen de él provienen de cámaras de seguridad del lugar, que lo registraron saliendo solo y caminando con normalidad, bajo una intensa lluvia. Se lo ve tomando una calle de tierra, esquivando charcos antes de perderse de cuadro. El boliche está a unos 25 minutos a pie de su domicilio.

Al momento de desaparecer vestía remera de manga larga negra y azul, pantalón y zapatillas negras. Mide aproximadamente 1,78 metros, es delgado, de tez trigueña, cabello castaño claro corto y ojos marrones.

Desde el fin de semana, familiares, amigos y vecinos recorren hospitales y comisarías sin obtener novedades. En reclamo de mayor celeridad, cortaron este domingo la RP 205 para exigir que el Municipio de Ezeiza y el boliche entreguen más registros de cámaras de seguridad.

Este lunes al mediodía, la Policía montó un operativo de búsqueda con bomberos voluntarios, perros rastreadores y drones, centrado en un arroyo cercano al boliche, ante la hipótesis de que el joven pudiera haberse desorientado o caído en medio del temporal.

La investigación está a cargo de la UFI Nº1 de Ezeiza, conducida por la fiscal Florencia Belloc, con la secretaría de Federico Ricart.

La familia pide difundir su imagen y cualquier información que ayude a encontrarlo. Cada minuto es clave.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD