Buscan a un joven de 18 años que desapareció al salir del boliche

La Policía Bonaerense busca desde el sábado a la madrugada a Nicolás Tomás Duarte, un joven de 18 años oriundo de Tristán Suárez, que desapareció después de salir del boliche “Egipto”, ubicado sobre la colectora de la ruta provincial 205, en Ezeiza, en medio de la fuerte tormenta que golpeó la región.

Nicolás había ido a bailar el viernes a la noche junto a amigos. Las últimas imágenes que se tienen de él provienen de cámaras de seguridad del lugar, que lo registraron saliendo solo y caminando con normalidad, bajo una intensa lluvia. Se lo ve tomando una calle de tierra, esquivando charcos antes de perderse de cuadro. El boliche está a unos 25 minutos a pie de su domicilio.

Al momento de desaparecer vestía remera de manga larga negra y azul, pantalón y zapatillas negras. Mide aproximadamente 1,78 metros, es delgado, de tez trigueña, cabello castaño claro corto y ojos marrones.

Desde el fin de semana, familiares, amigos y vecinos recorren hospitales y comisarías sin obtener novedades. En reclamo de mayor celeridad, cortaron este domingo la RP 205 para exigir que el Municipio de Ezeiza y el boliche entreguen más registros de cámaras de seguridad.

Este lunes al mediodía, la Policía montó un operativo de búsqueda con bomberos voluntarios, perros rastreadores y drones, centrado en un arroyo cercano al boliche, ante la hipótesis de que el joven pudiera haberse desorientado o caído en medio del temporal.

La investigación está a cargo de la UFI Nº1 de Ezeiza, conducida por la fiscal Florencia Belloc, con la secretaría de Federico Ricart.

La familia pide difundir su imagen y cualquier información que ayude a encontrarlo. Cada minuto es clave.