Un violento siniestro ocurrió este lunes por la tarde en el sector conocido como la Bajada de Maida, en Neuquén capital. Un vehículo que circulaba por el empinado tramo que conecta a la Ruta 67 con la calle Trenque Lauquen cayó por un barranco de gran altura, generando una intensa movilización de los equipos de emergencia. Una persona falleció y Bomberos se disponía a retirar el cuerpo del rodado.

Un auto desbarrancó y cayó al vacío en la Bajada de Maida: trabajan para rescatar a una persona. Foto: Gentileza Neuquén en Noticias

En el lugar trabaja personal policial, Bomberos y servicios de emergencia. Las autoridades no confirmaron oficialmente si hubo más de una persona involucrada. El tránsito permanece parcialmente interrumpido mientras se desarrollan las tareas de rescate y peritaje.

Testigos indicaron que el rodado se precipitó en una zona muy pronunciada, antes de conectar con la Autovía Norte, y quedó prácticamente destruido entre la vegetación y las piedras. La magnitud del impacto generó alarma entre quienes circulaban por el sector.

Personas de la zona aseguraron que el vehículo estaba estacionado en esa zona momentos previos al siniestro.

Se trata del sector que comunica la Autovía Norte y la Ruta 67 con la calle Trenque Lauquen, uno de los accesos al barrio Valentina Norte Rural. Una zona de difícil acceso para el personal, que desarrollaba las tareas de rescate, asistencia e investigación.

Noticia en desarrollo.